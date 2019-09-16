При пожаре в частном доме в центре Кемерова погибло три человека

По предварительным данным, погибшие женщины 55 и 28 лет, а также мужчина 40 лет являлись родственниками. Они нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.

В частном доме в центре Кемерова произошёл пожар, в результате которого погибло три человека. Двое из них умерли во время возгорания, а одна женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

— В вечернее время в воскресенье очевидцы увидели возгорание (в частном жилом доме. — Прим. Лайфа), вызвали спасателей МЧС, которые, ликвидировав пожар, обнаружили в доме тела 28-летней женщины и 40-летнего мужчины. С этого же адреса была госпитализирована 55-летняя женщина, которая позднее умерла в больнице, — заявили в пресс-службе ведомства.

Также отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По предварительным данным, погибшие являлись родственниками. Они нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.

По данным регионального управления МЧС России, пожар в жилом доме охватил 90 квадратных метров кровли и 15 квадратных метров жилого помещения. В тушении пожара были задействованы 22 специалиста и шесть единиц спецтехники.

— Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

В настоящее время проводятся экспертизы для установления причин случившегося.