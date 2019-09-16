В Красноярском крае 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус с 23 работниками птицефабрики съехал в кювет в Сухобузимском районе Красноярского края. Из них 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

— Двигаясь в черте населённого пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было замечено. Все пострадавшие доставлены в районную больницу.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося.