Омбудсмен объяснила, почему школьница из Башкирии могла утопить свою сестру

Жительница Башкирии могла утопить свою малолетнюю сестру из-за перенесённых в детстве психологических травм. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила уполномоченная по правам ребёнка в регионе Милана Скоробогатова.

Мать сестёр была лишена родительских прав, и дети были переданы в приёмную семью.

— Когда девочек изъяли из родной семьи, они жили у родственницы, но женщине пришлось переехать в Краснодарский край, и её подруга, зная ситуацию, стала для девочек приёмной мамой, — сказала Скоробогатова.

Омбудсмен добавила, что приёмная семья очень хорошая, а старшая девочка получила тяжёлую психологическую травму от действий родной матери, не занимавшейся воспитанием детей.

Ранее Лайф сообщал, что 17-летняя ученица кадетской школы утопила свою семилетнюю сестру в тазике с водой из-за того, что та мешала ей делать уроки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", назначена психологическая экспертиза подозреваемой.