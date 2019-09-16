Северный флот в Арктике вооружили зенитными ракетными комплексами С-400

Системы ПВО С-400 "Триумф" поступили на вооружение зенитного ракетного полка Северного флота в Арктике. Это позволило значительно увеличить контролируемую площадь воздушного пространства в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

— Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружён на новые комплексы ПВО С-400, — сообщает пресс-служба.

Ранее на вооружении полка находились ЗРК С-300. Личный состав уже прошёл переобучение для работы с новым оборудованием и готов к боевому дежурству.

Напомним, что недавно Минобороны РФ опубликовало кадры с поставок комплексов С-400 в Турцию.