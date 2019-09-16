В жутком пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска

В результате пожара в квартире жилого дома в Красноярске погиб прокурор города Лесосибирска Василий Федорцов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

— При пожаре погибли прокурор Лесосибирска Федорцов, его семья и семья его сестры, — рассказал источник.

Напомним, в ночь на 16 сентября в жилом доме № 23 по улице Гусарова произошёл сильный пожар. В результате трагедии погибло восемь человек. Ранее Лайф публиковал фото с места ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.