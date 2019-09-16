Космонавтам могут вернуть огнестрельное оружие

В экипировку российских космонавтов рассматривают возможность возвращения огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Специалисты госкорпорации рассматривают такую возможность для экипажа пилотируемого транспортного корабля "Орёл", первый полёт которого запланирован на 2025 год.
Ранее, начиная с полёта Юрия Гагарина, космонавтам выдавали пистолеты Макарова. После аварийной посадки Алексея Леонова и Павла Беляева в заснеженной тайге в 1965 году в набор добавили специальный ТП-82 (трёхствольный пистолет). Перестали его использовать с 2007 года, когда закончились сроки годности специальных патронов, а производственная линия закрылась.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram