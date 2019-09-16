Новак прокомментировал атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Атаки на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco представляют угрозу энергобезопасности, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

— Наши коллеги — в контакте с саудовской стороной, мы смотрим за ситуацией и считаем, что атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Требуется, чтобы таких случаев не происходило, — заявил Новак журналистам.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти.