В Сети назвали основные признаки измен

Пользователи социальной сети Twitter объединились под хештегом CluesTheyAreCheating и назвали главные признаки измен партнёров.

Большая часть комментаторов посоветовали обращать внимание на изменения в поведении своей второй половинки. К примеру, на неверность может указывать смена образа и стиля жизни партнёра. Другие пользователи назвали ревность и мнительность в качестве неотъемлемых признаков человека, совершившего адюльтер.

Девушка с ником RageMichelle рассказала, что заподозрила своего возлюбленного в измене после того, как он поменял свои музыкальные вкусы. Для BeckyKillinit поводом задуматься стали жалобы партнёра на аллергию в области шеи: таким образом молодой человек пытался скрыть следы от поцелуя.

Пользовательница Acidic_Blonde обратила внимание на то, как партнёр обращается со своим гаджетом. Если при зарядке он кладёт его экраном вниз, то, возможно, ему есть что скрывать. Кроме того, о верности своего партнёра советуют задуматься тем, кто находил на его одежде чужие волосы.