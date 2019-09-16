Ми-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска

20

Фото © UTair

Вертолёт Ми-26, на борту которого было шесть человек, аварийно сел в ханты-мансийском аэропорту. О происшествии сообщает информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория".

Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось, — говорится в сообщении службы.

ТАСС в свою очередь уточняет, что винтокрылая машина принадлежит UTair. Предварительно, речь идёт о вахтовиках, которых перевозили с месторождения до Ханты-Мансийска. Пострадавших нет.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×