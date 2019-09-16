На Украине более 20 детей и учителей отравились в школьной столовой

В Винницкой области более 20 человек отравились во время обеда в школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным на утро 16 сентября, в Казатинскую центральную больницу с диагнозом "острый гастроэнтероколит" был госпитализирован 21 человек (из них — 16 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мер.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Отмечается, что школа уже отказалась от услуг организации, обеспечивавшей питанием учеников и преподавателей.