В России из-за низкой цены заканчивается важнейшее лекарство от ВИЧ

Цену за производство одной таблетки увеличили до восьми рублей. Второй этап аукциона назначен на 19 сентября.

В российских регионах заканчивается ламивудин — препарат, жизненно необходимый ВИЧ-инфицированным пациентам. В лекарстве нуждается около миллиона жителей страны.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные движения "Пациентский контроль", в зоне риска находится 50 регионов. В течение полугода поставщики из-за низких цен три раза не смогли выйти на аукционы Минздрава по закупке лекарства. Отмечается, что установленная цена за одну таблетку ламивудина — меньше четырёх рублей. Во многих регионах запасы препарата будут на исходе уже к концу месяца.

В аптеках лекарства также практически не осталось.

— Мой муж поехал в командировку в Пермь и не взял с собой лекарства — забыл. Таблетки сами по себе недорогие, стоят чуть больше 300 рублей, но он обошёл все аптеки города, а купить даже одну пачку не смог. В итоге пришлось срочно отправлять лекарство курьером из Москвы, — рассказывает Светлана Бортикова.

В конце августа Министерство здравоохранения объявило четвёртые по счёту торги за год. При этом цена за одну таблетку увеличилась до восьми рублей. Первый этап аукциона состоялся девятого сентября, второй намечен на 19-е число. Ожидается, что поставщика определят в конце текущей недели.

Ранее было названо количество новых случаев заражения ВИЧ в России.