Фотограф снял полёт Boeing сквозь радугу — видео

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways пролетал над Австралией на высоте более 9000 метров.

Австралийский фотограф Майкл Марстон запечатлел момент прохода через радугу пассажирского авиалайнера Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways, который летел на высоте более 9000 метров. Видео он выложил в "Фейсбуке".

Марстон назвал получившиеся снимки одним из самых впечатляющих следов радуги.

Ранее, 13 сентября, скончался известный американский фотожурналист Чарли Коул, который прославился своим легендарным снимком, сделанным во время волнений на площади Тяньаньмэнь в Пекине. На фото неизвестный встал прямо перед танком, после чего колонне бронетехники пришлось остановиться.