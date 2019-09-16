Forbes составил топ крупнейших частных компаний в России

Общая рублёвая выручка организаций за год выросла и составляет 43,7 триллиона рублей.

Издание Forbes составило рейтинг крупнейших частных компаний России, проанализировав их выручку и количество сотрудников. В общей сложности в списке — 200 организаций.

Первое место заняла нефтяная компаний "ЛУКойл". В прошлом году выручка компании составила 8,036 трлн рублей, а в её штате — более 102 тыс. сотрудников.

Далее идут ещё одни нефтяники — "Сургутнефтегаз" с 1,867 трлн рублей выручки. Третье место досталось X5 Retail Group (1,533 трлн рублей).

Четвёртое место у "Магнита" с выручкой в 1,237 триллиона рублей. Топ-5 замыкает "Татнефть".

В десятку крупнейших также попали "Новатэк", Evraz, НЛМК, "Норильский никель" и группа компаний "Мегаполис".