Россвязь проверила iPhone 11 на соответствие нормам российских законов

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max успешно прошли тесты и получили уникальные идентификаторы.

После презентации, на которой Apple показала новые модели iРhone, в реестре Федеральным агентством связи были зарегистрированы декларации соответствия на смартфон модели A2221 (маркетинговое название iPhone 11) за номером Д-СМРИ-12370, A2215 (маркетинговое название iPhone 11 Pro) за номером Д-СМРИ-12371 и на смартфон модели A2218 (маркетинговое название iPhone 11 Pro Max) за номером Д-СМРИ-12372.

Руководитель Россвязи Олег Духовницкий отметил, что прохождение данной процедуры свидетельствует о том, что все смартфоны прошли тестирование в аккредитованной испытательной лаборатории и полностью соответствуют требованиям российских нормативных правовых актов и могут использоваться на российских сетях связи.

Олег Духовницкий также подчеркнул важность приобретения смартфонов со встроенными телекоммуникационными модулями, имеющих декларации соответствия в области связи и версию программного обеспечения, предназначенную для работы в российских сетях связи.

— Декларирование абонентских терминалов осуществляется Россвязью в интересах граждан нашей страны и является гарантией качественной работы устройств на российских сетях связи, — сообщил он.

В декларации соответствия, помимо технических характеристик устройства, указываются версия ПО и перечень предустановленных программ.