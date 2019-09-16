ВС РФ признал законным приговор поляку за попытку вывезти детали к С-300

Верховный суд России признал законным приговор поляку Мариану Радзаевски, которого Мосгорсуд отправил в колонию на 14 лет за шпионаж. Его признали виновным в попытке заполучить детали к С-300. Об этом сообщает ФСБ РФ.

В суде отметили, что считают доказанным тот факт, что Радзаевски искал возможности, чтобы приобрести секретные комплектующие и вывезти незаконным путём их в Польшу. Действовал он при этом в интересах местной оборонной компании — поставщика вооружённых сил и спецслужб.

Приговор Радзаевски был обжалован его защитой. В частности, адвокаты пытались добиться, чтобы дело поляка переквалифицировали со "Шпионажа" на "Покушение на контрабанду". Однако Верховный суд счёл решение Мосгорсуда законным и обоснованным. Теперь приговор вступил в силу.