Родители Богомолова не выдержали стриптиза Собчак и покинули свадебный банкет

Отец и мать режиссёра сопровождали молодожёнов и на венчании, и на банкете, но "грязные танцы" невестки они не оценили и покинули торжество.

Родители режиссёра Константина Богомолова — кинокритик Юрий Богомолов и его супруга Ольга Ульянова — покинули свадебный банкет, увидев эротический танец своей невестки Ксении Собчак, сообщает НТВ.

— Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта, — цитирует телеканал очевидцев.

В шоке от некоторых элементов свадебного торжества осталась и мама Ксении Людмила Нарусова. В программе Андрея Малахова "Привет, Андрей" она призналась, что не ожидала увидеть у загса катафалк.

— Когда я вышла из загса в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот... и увезут и по назначению. Это был такой шок! — отметила Нарусова.

При этом бывший свёкор Собчак Эммануил Виторган поздравил телеведущую с бракосочетанием и признался, что про катафалк и прочие атрибуты прошедшего праздника ничего не слышал.

Как ранее писал Лайф, церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября в Грибоедовском загсе в центре Москвы, куда они приехали на катафалке. После регистрации новобрачные пересели в карету ради венчания, а телеведущая даже изменила образ на более скромный. Свадебное торжество состоялось в Музее Москвы, под конец вечера Собчак исполнила эротический свадебный танец в окружении "монахов". В РПЦ остались возмущены подобным перформансом.