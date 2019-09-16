Россияне рассказали, как и на что они копят деньги

Многие опрошенные рассказали, что копят на пресловутый чёрный день. Также популярными были ответы "путешествие", "покупка квартиры"и "пенсия".

Большинство россиян готовы откладывать деньги при доходе от 35 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведённого страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие".

Так, о готовности начать копить заявило 17% респондентов, получающих зарплату от 35 до 45 тысяч рублей, 27% — от 45 до 55 тысяч, 21% — от 55 тысяч. 11% опрошенных заявили, что готовы откладывать деньги при доходе от 15 до 25 тысяч рублей в месяц, а 2% — и вовсе при 10–15 тысячах.

Исследование показало, что 59% жителей страны вообще не имеют никаких накоплений. Треть опрошенных (32,4%) откладывают сбережения "нерегулярно и точечно", например, с продажи имущества. 58% копят деньги с зарплаты, а 9,6% — с премии.

Граждане также рассказали, сколько им уже удалось накопить: более 12 ежемесячных окладов отложили всего 5% россиян. Около 13% опрошенных сберегли суммы, равные 6–12 окладам, 35% — 2–5. Большинство респондентов не накопили значительных сумм: 39,5% отложили 5–10% ежемесячного дохода, а 28,3% — меньше 5%.

Значительная часть опрошенных (23,9%) откладывают на чёрный день, также россияне копят на путешествие, покупку бытовой техники, квартиру, образование детей, машину, пенсию и открытие собственного бизнеса.