Россияне рассказали, как и на что они копят деньги

Большинство россиян готовы откладывать деньги при доходе от 35 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведённого страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие".
Так, о готовности начать копить заявило 17% респондентов, получающих зарплату от 35 до 45 тысяч рублей, 27% — от 45 до 55 тысяч, 21% — от 55 тысяч. 11% опрошенных заявили, что готовы откладывать деньги при доходе от 15 до 25 тысяч рублей в месяц, а 2% — и вовсе при 10–15 тысячах.
Исследование показало, что 59% жителей страны вообще не имеют никаких накоплений. Треть опрошенных (32,4%) откладывают сбережения "нерегулярно и точечно", например, с продажи имущества. 58% копят деньги с зарплаты, а 9,6% — с премии.
Граждане также рассказали, сколько им уже удалось накопить: более 12 ежемесячных окладов отложили всего 5% россиян. Около 13% опрошенных сберегли суммы, равные 6–12 окладам, 35% — 2–5. Большинство респондентов не накопили значительных сумм: 39,5% отложили 5–10% ежемесячного дохода, а 28,3% — меньше 5%.
Значительная часть опрошенных (23,9%) откладывают на чёрный день, также россияне копят на путешествие, покупку бытовой техники, квартиру, образование детей, машину, пенсию и открытие собственного бизнеса.
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