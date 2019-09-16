Москву накроет третья волна бабьего лета

Несмотря на дожди, уже на следующей неделе в столице ожидается существенное улучшение погодных условий.

Москву ждёт третья волна бабьего лета — с 23 сентября средняя температура воздуха в городе поднимется до +15 градусов. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Где-то начиная с 23 сентября, с понедельника, и до 27 сентября в столице будет властвовать антициклон. То есть вот в этот период 23–27-го — это в основном солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать бабье лето, — отметил синоптик.

По словам специалиста, ночью будет до +8, а днём — около 15–16 градусов тепла. Тишковец также отметил, что для конца сентября это неплохая температура, ведь обычно такие показания наблюдаются в середине сентября.

Однако после 27 сентября столицу снова накроют дожди и начнётся похолодание. По оценкам синоптика, солнечная погода на несколько дней вернётся в Москву 2 октября.

Ранее Лайф сообщал, что большую часть европейской территории России в течение недели ждёт октябрьское похолодание, дожди и даже заморозки.