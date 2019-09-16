Захарова подтвердила, что "шпион" Смоленков работал в Посольстве РФ в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали шпионом ЦРУ, работал в Посольстве РФ в Вашингтоне.

— Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Единственное, что я знаю из "личностных оценок сослуживцев", что он занимался хозяйственными вопросами, — заявила она в интервью каналу "Расстрига".

Дипломат добавила, что лично не знакома со Смоленковым. Что касается самого скандала, то Захарова считает, что момент выбран неслучайно, так как в Штатах уже стартовала предвыборная гонка.

Напомним, телеканал CNN узнал, что в 2017 году США якобы вывезли своего "ценного агента" из России, опасаясь его разоблачения. Ряд СМИ назвал даже предполагаемое имя "агента" — речь якобы может идти об Олеге Смоленкове.