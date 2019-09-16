Стало известно о трёх детях Васильевой и Сердюкова

Экс-чиновники усыновили трёхлетнего мальчика и двухлетнюю девочку, а также суррогатная мать родила им ещё одного ребёнка.

Телеграм-канал Mash узнал о трёх детях экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его бывшей помощницы Евгении Васильевой: это усыновлённые трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка и грудничок, рождённый суррогатной матерью.

Отмечается, что фамилию малыши носят мамину.

Ранее было известно об одном ребёнке Васильевой — самом младшем. История всплыла, когда женщину отказались регистрировать как мать малыша, так как по программе суррогатного материнства родителями могут стать только супруги, а она на момент рождения ребёнка не состояла в официальном браке. При этом через суд экс-чиновнице удалось добиться удовлетворения требования.