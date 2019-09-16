Амурскую область завалило сентябрьским снегом — видео

В Амурской области, которая только оправилась от летнего паводка, уже выпал первый снег. Жители региона поделились видео и фото снегопада в социальных сетях.

Как сообщает портал Amur.Info, осадки наблюдались в сёлах Джалинда, Талдан, Лопча, Гонжа, в посёлке Ерофей Павлович, а также в городах Сковородино и Тында. Жители последнего не растерялись и уже слепили снеговика.

Также амурчане показали, как выглядят под снегом пока ещё зелёные деревья и цветы.

Отмечается, что в 2018 году первый снег выпал в Тынде также в середине сентября.