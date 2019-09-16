Амурскую область завалило сентябрьским снегом — видео

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В Амурской области, которая только оправилась от летнего паводка, уже выпал первый снег. Жители региона поделились видео и фото снегопада в социальных сетях.

<p>Фото © <a href="https://asn24.ru/upload/iblock/9a5/9a542514ee5aaad7aaa60fc8a0e77ae0.jpg" target="_blank">АСН24</a></p>

Как сообщает портал Amur.Info, осадки наблюдались в сёлах Джалинда, Талдан, Лопча, Гонжа, в посёлке Ерофей Павлович, а также в городах Сковородино и Тында. Жители последнего не растерялись и уже слепили снеговика.

<p>Фото © <a href="https://img.amur.info/crop/misc/2019-09-16/660x_/d776b40874ddb2f1e3d52a620ff0687b.jpg" target="_blank">Amur.Info</a></p>

Также амурчане показали, как выглядят под снегом пока ещё зелёные деревья и цветы.

<p>Фото © <a href="https://www.amur.info/news/2019/09/16/159941" target="_blank">Amur.Info</a></p>

Отмечается, что в 2018 году первый снег выпал в Тынде также в середине сентября.

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