Коллега Заворотнюк по "Моей прекрасной няне": Семья не хочет говорить о болезни

Коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева рассказала, что семья артистки не хочет публично говорить о её болезни.

— Могу сказать только одно — постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. У них политика, как у родных Веры Глаголевой, — они хотят оставить всё внутри семьи, — рассказала "360" Прокофьева.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: глиобластома (злокачественная опухоль мозга). Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение. При этом официальной информации о состоянии артистки нет — её представителю запретили давать комментарии.