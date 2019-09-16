Крокодил советского космонавта откусил руку пожилому шведу

Мужчина сунул руку в бассейн с рептилиями, за что мгновенно поплатился. Зачем он это сделал? Скажем так, дело было на вечеринке (это многое объясняет).

Леденящая кровь история произошла на территории аквариума в парке Скансен (Стокгольм), передаёт Expressen. Там в разгар частной вечеринки 79-летний Ларс Лидегрен сунул руку в бассейн с рептилиями. Один из местных обитателей — взрослый самец кубинского крокодила — тут же схватил её зубами и не выпускал из пасти несколько секунд.

Этого времени было достаточно, чтобы превратить конечность в кровавое месиво. Руку пришлось ампутировать. Ждёт ли какое-то наказание администрацию аквариума или самого крокодила, пока не известно. Однако, по предварительным данным, Лидегрен не будет подавать иск к заведению, поскольку сам виноват: около бассейна были предупреждающие знаки.

Любопытно, что несколько зубастых обитателей парка Скансен, в том числе и покалечившая мужчину особь, когда-то принадлежали советскому космонавту Владимиру Шаталову. В 1977 году ему подарил их Фидель Кастро в знак своей глубокой признательности за покорение космоса. Тогда рептилии были совсем маленькими — менее 50 сантиметров в длину. Но супруга космонавта не согласилась жить в одной квартире с агрессивными ящерами. Так они оказались сперва в Московском зоопарке, а затем и в Стокгольме.

Кстати, кубинские крокодилы — вид достаточно редкий. Считается, что в дикой природе их осталось всего несколько тысяч. От других сородичей их отличают массивные конечности. А ещё, несмотря на высокий уровень агрессии, кубинский крокодил считается самым "умным" видом, поскольку только эти крокодилы способны на сложные коллективные взаимодействия.

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