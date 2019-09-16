Сбербанк запустил услугу снятия налички в кассах супермаркетов

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Фото © Shutterstock 

Пока речь идёт только о сети "Вкусвилл", но услуга доступна для владельцев Mastercard и Visa любых российских банков.

Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассах супермаркетов. Пока речь идёт о сети "Вкусвилл". Услуга доступна держателям карт Mastercard и Visa, которые были выпущены любыми российскими банками. Об этом сообщает РБК.

Так, за одну операцию можно получить наличными до пяти тысяч рублей, если есть деньги в кассе. В скором времени эта система должна заработать и для владельцев карт "Мир".

Пока эта услуга действует в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми супермаркетах Москвы и Московской области.

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