На Украине 12-летняя цыганка родила ребёнка на свалке

Местные охранники вызвали скорую, когда у подростка начались схватки. Врачи были поражены состоянием девочки.

В украинском городе Ровно живущая на свалке 12-летняя цыганская девочка родила ребёнка, об этом сообщает UA: Рiвне.

Местные охранники вызвали скорую, когда у девочки начались роды. Медики отвезли её в областной перинатальный центр. Врачи рассказали, что ребёнок не только не понимал, что происходит, но и не разговаривал ни на русском, ни на украинском.

Также отмечается, что на украинской свалке девочка живёт вместе с семьёй, которая официально зарегистрирована в селе Закарпатской области.

Ранее, 31 августа, на свалке в Армении обнаружили тело годовалой девочки со связанными клейкой лентой руками и ногами. По подозрению в убийстве задержали её 20-летнюю мать, которая развелась с мужем месяц назад и воспитывала ребёнка одна.