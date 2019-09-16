В российских сосисках нашли свиную шкуру и кишечную палочку

"Росконтроль" провёл исследование популярных марок венских сосисок. Была изучена продукция таких брендов, как "Рублёвский", "Клинский", "Микоян", "МясновЪ/Черкизово", "Вкусвилл", "Снежана" и "Каждый день".

— Сосиски зачастую едят с минимальной термической обработкой или вообще без неё. Поэтому с точки зрения безопасности продукция должна быть безупречной. К сожалению, не про все проверенные сосиски можно так сказать, — заявили в "Росконтроле".

В образцах марок "Рублёвский" и "Каждый день" эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки, вследствие чего они были внесены в чёрный список.

В продукции всех брендов были обнаружены ингредиенты, не указанные в составе. Например, в сосисках от "Мясновъ/Черкизово" нашли свиную шкуру, а в "Клинских" — изолят соевого белка и крахмал.

В брендах "Снежана", "Микоян", "Каждый день" и "Рублёвский" зафиксировали существенно меньшее количество жира, чем было указано в маркировке. А в сосисках "Мясновъ/Черкизово" — наоборот, большее.

Наиболее качественным продуктом эксперты признали сосиски "Венские" от "Вкусвилла".

Ранее в "Росконтроле" провели проверку трески и нашли там мышьяк.