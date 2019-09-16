Участника незаконного митинга в Москве признали виновным в нападении на омоновца

Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в нападении на омоновца во время незаконного митинга в Москве 3 августа. Ему вменяют статью "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти", сам Устинов вину не признаёт.

— Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, — сообщил судья. Приговор станет известен позднее.

По версии следствия, Устинов во время задержания на Пушкинской площади оказал активное сопротивление, после чего у сержанта полиции Александра Лягина был зафиксирован вывих плеча. Отмечается, что молодого человека пытались задержать за нарушение общественного порядка.

Прокурор уже запросил для Устинова шесть лет колонии.

Ряд адвокатов отмечают, что участник незаконной акции должен был подчиниться действиям сотрудников правоохранительных органов, а не применять силу.

Представители оппозиции устроили летом несколько несогласованных акций после того, как Мосгоризбирком отказался регистрировать так называемых независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Позднее выяснилось, что в подписях, поданных кандидатами, присутствовали многочисленные фальсификации, "мёртвые души" и неверно заполненные графы.