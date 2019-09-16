Умер старейший артист театра "Ленком" Юрий Колычев

Юрию Осиповичу был 91 год. О месте и времени прощания с ним будет известно позднее.

Народный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Колычев скончался в Москве на 91-м году жизни. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба театра "Ленком", где он прослужил более 60 лет.

Место и время прощания с артистом будут объявлены позднее.

На сцене "Ленкома" Юрий Колычев исполнил около ста блестящих ролей. Зрителю он запомнился как Сорин из "Чайки", Фирс из "Вишнёвого сада", Мамаев в "Мудреце" Островского, кардинал Вулси в "Королевских играх" Горина, а также по многим другим ролям.

Ранее Лайф сообщал о кончине исполнителя песни "Снег кружится", участника ВИА "Весёлые ребята", "Самоцветы" и "Пламя" Юрия Петерсона.