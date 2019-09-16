В Минздраве рассказали об испытании российской вакцины от Эболы

Продолжается работа над усовершенствованием препарата. Новую вакцину можно будет хранить в обычном бытовом холодильнике.

Вакцина от Эболы, разработанная в России, продемонстрировала очень хорошие результаты по итогам её пострегистрационного исследования. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

— Вакцина показала себя очень хорошо. Это прежде всего хорошая переносимость и отсутствие побочных эффектов. И главное, объективно доказано, что иммунитет сохраняется более года на очень высоком уровне, достаточном для защиты от возбудителя, — рассказал Краевой.

Анализ действия вакцины проходил в Гвинее в течение двух лет. Замминистра отметил, что новое лекарство должно храниться при температуре –20 градусов. Также продолжается работа над созданием вакцины, способной сохранять свои свойства при температуре от –4 до –6 градусов. Это позволит хранить её в обычном холодильнике.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о вероятности очередной вспышки Эболы в Африке.