Устинова приговорили к колонии за нападение на омоновца на акции в Москве

Участника незаконной акции в Москве Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии общего режима за нападение на сотрудника ОМОНа.Это решение вынес Тверской суд столицы.
— Назначить наказание в виде трёх лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима, — огласил решение судья.
Ранее суд признал Устинова виновным. Прокурор меж тем просил назначить участнику несогласованной акции наказание в виде шести лет колонии.
Как уже сообщалось, Устинов во время задержания на Пушкинской площади оказал активное сопротивление, после чего у сержанта полиции Александра Лягина был зафиксирован вывих плеча. Отмечается, что молодого человека пытались задержать за нарушение общественного порядка. Ряд адвокатов отмечает, что участник незаконной акции должен был подчиниться действиям сотрудников правоохранительных органов, а не применять силу.
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