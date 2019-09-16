Песков призвал не делать поспешных выводов по атакам на саудовские НПЗ

Москва призывает не делать поспешных выводов в ситуации с атакой на саудовские нефтеперерабатывающие заводы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который возложил ответственность за инцидент на Иран.

— Негативно относимся к росту напряжённости в регионе и призываем не делать поспешных шагов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию. И наоборот, придерживаться линии, которая поможет самортизировать напряжение. Что касается поспешных выводов, то мы не являемся сторонниками такой линии поведения, — отметил Песков.

Он признал, что инцидент негативно отразится на мировых рынках, но выразил надежду, что Эр-Рияд в ближайшее время сможет справиться с ущербом, который был нанесён атакой. При этом эти обстоятельства не повлияют на подготовку визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

— Визит на октябрь. Точную дату анонсируем. Безусловно, подобные инциденты не способны повлиять на ход подготовки, — добавил Песков.