В Кремле отреагировали на сообщения СМИ об интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков о "дорожной карте" интеграции России и Белоруссии пока нет. Все сообщения СМИ на этот счет носят исключительно "предварительный характер", пояснил представитель Кремля.

Однако он добавил, что уже проделана очень серьезная работа с обеих сторон.

Так Песков отреагировал на данные СМИ, что Москва и Минск якобы планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции экономических систем.

По данным "Коммерсанта", в рамках договора страны унифицируют учёт собственности, почти полностью объединят банковский надзор, сохранив при этом два центробанка, введут единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.