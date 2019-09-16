Коллеги заступились за врачей, задержанных за продажу бесплатного оборудования

Медики уверены в невиновности нижегородских хирургов. Они считают, что врачи продавали оборудование, которое не предоставляется по ОМС.

В Нижнем Новгороде коллеги заступились за хирургов Балахнинской ЦРБ, которых обвиняют в продаже пациентам бесплатного оборудования для операций. Медики высказали свою версию произошедшего.

Напомним, 11 сентября в Нижнем Новгороде задержали двух хирургов: они якобы продавали пациентам медицинское оборудование для операций, которое должно предоставляться по ОМС. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Врачам может грозить до шести лет тюрьмы.

— Оба преданные своей работе, спасшие сотни жизней врачи. Какую общественную опасность представляют эти люди? Не посади их в тюрьму, в чём будет их угроза обществу? Неужели нельзя изменить меру пресечения? Врачи должны заниматься больными, а не сидеть в тюрьме с уголовниками и наркоманами, — цитирует паблик "Типичный Нижний Новгород" коллег арестованных врачей.

Медики также считают, что материалы, которые продавали пациентам хирурги, не выделялись бесплатно по программе ОМС.

— На область стенты не выделялись по программе ОМС, то есть врачи спасали жизни и конечности, вместо того чтобы отрезать по "бесплатно", они шли на риск, в итоге инициатива наказуема, — заявили сотрудники Балахнинской ЦРБ.

Врачи добавили, что семьи арестованных находятся в шоковом состоянии из-за арестов и последующих обысков у них дома.