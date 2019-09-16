В вирусологическом центре под Новосибирском взорвался газовый баллон

В наукограде Кольцово под Новосибирском в вирусологическом центре "Вектор" произошёл хлопок газа, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации населённого пункта Николая Красникова.
— При проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений на "Векторе" при подготовке к лакокрасочным работам произошёл хлопок с возгоранием на площади около 30 кв. метров, — сказал Красников.
Отмечается, что пострадавший является сотрудником строительной организации, он доставлен в ожоговый центр.
Вирусологический центр "Вектор" занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов.
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