Синоптики предрекают москвичам заморозки уже на этой неделе

Пока столичный регион находится под властью холодного циклона, бабьего лета и не жди.

Погоду на севере Центрального федерального округа в ближайшие дни будет определять циклон — холодный и дождливый, а уже в пятницу местами будут наблюдаться первые заморозки. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По её словам, с понедельника по четверг дневные температуры в столице не превысят +16 градусов. Дальше столбик термометра пойдёт на понижение: в ночь на пятницу в Москве уже минус 1, а днём воздух будет колебаться в промежутке от +8 до +13 градусов. Ощущение дискомфорта будут усиливать и порывы ветра различной интенсивности.

Тем не менее уже на следующей неделе в столице ожидается существенное улучшение погодных условий. Как ранее сообщал Лайф, Москву ждёт третья волна бабьего лета — с 23 сентября средняя температура воздуха в городе поднимется до +15 градусов.