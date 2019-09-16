Пенсионерка с ножом напала на участкового в Марий Эл

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Фото © Pixabay

67-летняя жительница села в Марий Эл напала на участкового уполномоченного. Она была вооружена ножом, которым и ударила правоохранителя в грудь. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Участковый прибыл по вызову. Во время выяснения отношений местная жительница взяла из дома нож и нанесла удар полицейскому.

Женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, — сообщили в ведомстве.

В скором времени пенсионерке изберут меру пресечения.

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