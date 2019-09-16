Хакеры атаковали новый сайт Росстата

Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке в понедельник, 16 сентября. Идёт работа над восстановлением доступа к ресурсу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Департамент информационных технологий Росстата прилагает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта, — говорится в сообщении.

Атака продолжалась в течение двух часов: с 10 до 12 утра. Новый сайт Росстата был запущен прошедшим летом. До 13 сентября он был доступен по адресу www.new.gks.ru, а с 14-го числа был переведён на основной адрес — www.gks.ru.