Покупатель вонзил гвоздь в шею прохожему возле орловской "Пятёрочки" — видео

Последние секунды жизни мужчины сняли камеры видеонаблюдения. Подозреваемый уже задержан и сознался в содеянном.

Трагический инцидент произошёл накануне около супермаркета "Пятёрочка" в Железнодорожном районе города Орла. Между ранее судимым местным жителем и тремя прохожими произошёл словесный конфликт, а вскоре завязалась и потасовка. Троица пыталась одолеть обидчика голыми руками, тогда как у него в кармане оказался гвоздь. С помощью него он и нанёс оппонентам тяжёлые травмы.

Один из пострадавших, раненный в шею, зашёл в магазин, чтобы попросить о помощи, и тут же скончался — прямо возле касс. Второй раненый был госпитализирован, а третий участник потасовки не пострадал. На кадрах, предоставленных пресс-службой СКР, можно увидеть, как первый пострадавший, ещё живой, врывается в помещение магазина и без сознания падает у кассы. Нападавший проследовал за ним, но добить его не решился: в торговом зале были люди, которые стали оказывать пострадавшему первую помощь.

Злоумышленник тем временем приобрёл себе спиртное, но расплатиться не успел — его скрутили полицейские. Он уже сознался в содеянном и списывает всё произошедшее на алкоголь.

— Злоумышленник задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы. В отношении подозреваемого следственными органами СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Орловской области.

В то же время руководитель Следственного управления СК России по региону Анатолий Щуров дал указание переквалифицировать действия подозреваемого на более тяжкий состав преступления. Теперь ему вменяют ещё и покушение на убийство второго пострадавшего.

Ранее Лайф рассказывал, как в столичной "Пятёрочке" москвичу проломили череп за кражу бутылки водки.