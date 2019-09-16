Знак "смерть с косой" простоял в Архангельске всего сутки и был украден

Зловещую фигуру установила администрация города — как напоминание водителям об опасности превышения скорости.

В Архангельске исчезла деревянная фигура, изображающая "смерть с косой", спустя сутки после того, как её установили. Впрочем, "пропавшей без вести" она числилась недолго — власти города сообщили, что нашли фигуру за ближайшим забором.

— "Девушка" простояла меньше суток и была украдена, было желание заявление в полицию написать, но её нашли, пока решили не заявлять. Искали вокруг, она была найдена недалеко — за забором, фигура слегка повреждена, — рассказала РИА "Новости" представитель мэрии Архангельска Ирина Буйновская.

Зловещая фигура держит в левой руке знак с ограничением скорости в 60 километров в час, в правой же у неё — коса. Она появилась на Ленинградском проспекте Архангельска в конце прошлой недели.

По задумке, "смерть с косой" должна напоминать водителям об опасности превышения скорости на участке дороги, открывшемся после ремонта. Критики этой идеи говорят, что фигура может отвлечь автомобилистов и спровоцировать аварию.

В администрации заверили, что фигуру отреставрируют и она снова "заступит на боевое дежурство". Со временем власти намерены сделать знак передвижным, чтобы устанавливать его на разных опасных участках дорог.