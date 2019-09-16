ПАЗ с 20 пассажирами врезался в столб в Томске и перевернулся

Маршрутный ПАЗ с 20 пассажирами в салоне попал в ДТП в Томске. Автобус сначала врезался в столб, а затем перевернулся. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

— 50-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, двигаясь по улице Иркутский тракт, 61, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего транспортное средство опрокинулось на бок, — говорится в сообщении ведомства.

Количество пострадавших устанавливается. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель потерял контроль над управлением.