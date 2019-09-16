Путин и Эрдоган проводят переговоры в Анкаре

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган проводят двусторонние переговоры в Анкаре. Беседа проходит в президентском комплексе Чанкая.

Встреча закрыта для представителей прессы. Сначала Путин и Эрдоган поговорят тет-а-тет, затем к ним присоединятся члены делегаций, если президенты посчитают это нужным. Так пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В составе российской делегации: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэнерго Александр Новак и спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Напомним, сегодня в Анкаре пройдёт трёхсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Ирана и Турции.