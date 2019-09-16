Путин и Эрдоган проводят переговоры в Анкаре

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган проводят двусторонние переговоры в Анкаре. Беседа проходит в президентском комплексе Чанкая.
Встреча закрыта для представителей прессы. Сначала Путин и Эрдоган поговорят тет-а-тет, затем к ним присоединятся члены делегаций, если президенты посчитают это нужным. Так пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В составе российской делегации: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэнерго Александр Новак и спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
Напомним, сегодня в Анкаре пройдёт трёхсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Ирана и Турции.
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