Темпы строительства домов в Подмосковье теперь можно отследить онлайн

На платформе "Добродел" запустили новое мобильное приложение "Подмосковные стройки", позволяющее на карте увидеть, как продвигается строительство того или иного дома. Об этом сообщает "360".

Отмечается, что сервис был разработан Главгосстройнадзором Московской области.

В зависимости от темпов строительства, дома на карте обозначаются разными цветами — зелёным (строительство идёт по плану), жёлтым (застройщик отстаёт от графика), красным (есть риск стать обманутым дольщиком) и синим (строительство запланировано).

Также приложение поможет узнать о количестве рабочих и техники на стройке, нарушениях, проследить, что на объекте происходит сейчас. Кроме того, пользователи могут прочитать отзывы других клиентов.

Со временем разработчики планируют выделить "Подмосковные стройки" в отдельное приложение, а пока, для того чтобы им воспользоваться, достаточно зарегистрироваться на "Доброделе".