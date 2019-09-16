Актёр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" умер от болезни как у Заворотнюк

49-летний Брайан Терк проиграл борьбу с опухолью мозга. У него остались жена и 8-летний сын.

Американский актёр Брайан Терк скончался на 50-м году жизни. Как пишет The Sun, больше года назад у знаменитости был диагностирован рак мозга. Друзья и коллеги создали специальный фонд для сбора средств в поддержку Брайана. Он лечился, однако результата терапия не дала.

Брайан Терк снимался в таких фильмах и сериалах, как "Чудеса науки", "Американский пирог — 2", "Баффи — истребительница вампиров", "Беверли-Хиллз, 90210", "Парк юрского периода", "Два с половиной человека", и многих других. У него остались жена и 8-летний сын.

Отметим, что сейчас с тяжёлой болезнью борется известная российская актриса Анастасия Заворотнюк. По данным СМИ, у неё глиобластома — это опухоль мозга, самая частая и самая агрессивная. В большинстве случаев разрастается быстро — за считаные месяцы. И при этом незаметно, поскольку в мозге нет болевых рецепторов. Какой-либо дискомфорт человек начинает ощущать на поздней стадии, когда из-за опухоли уже идёт давление на черепную коробку.

На днях актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение. При этом официальной информации о состоянии артистки нет — её представителю запретили давать комментарии.