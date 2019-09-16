В Турции арестовали двух человек из-за рухнувших при парасейлинге россиян

Парасейлинг — вид активности, при котором человек парит в воздухе с помощью парашюта, закреплённого на движущемся транспортном средстве.

Двух граждан Турции арестовали в Анталье в связи с инцидентом с российскими туристами, пострадавшими при парасейлинге. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По его данным, были арестованы владелец компании, предоставляющей туристические услуги, и один из её сотрудников.

Напомним, ранее двое россиян, которые хотели заняться парасейлингом, врезались на парашюте в деревья, упали с большой высоты и получили травмы. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.