"Игра престолов" побила рекорд по премиям "Эмми" за спецэффекты

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Сага начиная с 2012 года продолжает получать награды за лучшие спецэффекты. Исключением стал только 2017-й, когда фильм не был включён в номинацию.

На церемонии вручения Creative Arts Awards сериал "Игра престолов" получил седьмую по счёту премию "Эмми" за лучшие спецэффекты, сообщает The Hollywood Reporter.

Награду вручили за эпизод "Колокола", в котором происходит решающая битва за власть в Вестеросе.

Отмечается, что по количеству наград в этой категории сериал опередил предыдущих рекордсменов — "Звёздный путь. Следующее поколение" и "Звёздный путь. Вояджер".

В этом году сериал "Игра престолов" представлен в рекордных 32 номинациях премии "Эмми". Основная часть наград будет вручена 22 сентября.

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