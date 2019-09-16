"Игра престолов" побила рекорд по премиям "Эмми" за спецэффекты

На церемонии вручения Creative Arts Awards сериал "Игра престолов" получил седьмую по счёту премию "Эмми" за лучшие спецэффекты, сообщает The Hollywood Reporter.
Награду вручили за эпизод "Колокола", в котором происходит решающая битва за власть в Вестеросе.
Отмечается, что по количеству наград в этой категории сериал опередил предыдущих рекордсменов — "Звёздный путь. Следующее поколение" и "Звёздный путь. Вояджер".
В этом году сериал "Игра престолов" представлен в рекордных 32 номинациях премии "Эмми". Основная часть наград будет вручена 22 сентября.
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