Чиновница пожаловалась на мат на концерте Шнура в Ростове-на-Дону

Теперь рокеру может грозить штраф до тысячи рублей или административный арест сроком на 15 суток.

Музыканту Сергею Шнурову может грозить штраф или административный арест за использование мата на концерте в Ростове-на-Дону. Сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО написала на рокера заявление в полицию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Собран материал для возбуждения административного дела по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), в дальнейшем материалы будут направлены в суд, — сообщили агентству.

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В свою очередь представитель Шнура в разговоре с Лайфом сообщил, что узнал об инциденте из СМИ, а заодно напомнил, что им не привыкать.

Сергей Шнуров — участник группы "Ленинград" и основатель группы "Рубль". На протяжении практически всей музыкальной карьеры певца сопровождают различные скандалы и сплетни. Из-за содержащейся в песнях артиста ненормативной лексики многие его композиции были запрещены на телевидении и радио. Будущая звезда появилась на свет в Ленинграде. В раннем возрасте Шнуров был большим фанатом творчества Юрия Шевчука, Владимира Высоцкого, групп "Кино", "Секрет", "Ноль". Подробнее о творческой биографии Шнура читайте на сайте uznayvse.ru.