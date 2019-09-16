Похищенного жителя Одинцова нашли в лесу в маске Гая Фокса

В городе Одинцове четверо мужчин похитили местного жителя и потребовали с него выкуп в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ППС обнаружили 37-летнего похищенного в багажнике Ford Transit неподалёку от поселения Краснопахорского. Злоумышленники заклеили ему рот скотчем, а на лицо надели маску Гая Фокса. При этом рядом стоял другой автомобиль — KIA Rio, в котором сидели предполагаемые похитители. Отмечается, что двое из них уже были ранее судимы.

У пострадавшего были обнаружены кровоподтёки, ссадины на голове, шее и грудной клетке, а также резаные раны рук. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.