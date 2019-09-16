Создатель самой завышенной "приоры" выполнил новый эпичный трюк — видео

Ваган поспорил с братом, что сумеет проехать на своём авто в перевёрнутом виде. Победа в споре принесла ему 500 рублей.

Создатель самой высокой в мире "Лады-приоры" Ваган Микаелян совершил новый трюк, проехав 15 метров в перевёрнутом авто. Хозяин машины рассказал Лайфу, как он решился на такой эксперимент.

— Идея появилась, когда с братом мы поспорили, что у меня не получится перевернуть "приору", сесть за руль и проехаться на ней в таком состоянии. Было нелегко, в ходовой части много что поменяли, чтобы машина выдержала, — рассказал Микаелян.

Ему самому пришлось пристегнуться тремя ремнями, чтобы обеспечить себе безопасность. В салон также пришлось взять нож — чтобы перерезать ремни в случае необходимости.

— Лицо всё у меня было красное, всё, что было в машине, начало падать (копейки, яблоко, таблетки). Потом ещё лобовое стекло треснуло, был такой экстрим. Вот так всё случилось, сел, поехал и эксперимент закончился, — добавил изобретатель.

Напомним, что после предыдущего трюка Вагана его "приорой" заинтересовались в полиции. Мужчине выписали штраф в размере 500 рублей и постановили вернуть автомобилю исходный вид. В ближайшие дни он намерен разобрать машину и показать её в ГАИ.