На Урале сын убил отца при помощи матери и двух друзей

Местная прокуратура уже направила уголовное дело в отношении всех четверых на рассмотрение в суд.

В Челябинской области сын организовал убийство собственного отца, к преступлению он привлёк мать и двух друзей. Уголовное дело против всех четверых передано в местный суд, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

— По версии следствия, обвиняемый, имея умысел на убийство своего отца из корыстных побуждений, путём подкупа привлёк в качестве исполнителя и пособника преступления своих знакомых, также в качестве пособника убийства выступила мать обвиняемого, — говорится в сообщении.

Осенью прошлого года потерпевшего нашли около Митрофановского кладбища с тремя ранениями от неустановленного следствием оружия. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице.

Прокуратура отмечает, что после совершённых выстрелов исполнители покинули место убийства на заранее арендованной заказчиком машине.

Ранее в Воркуте суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который зарезал своего друга и затем ограбил его квартиру. Преступник сделал селфи с убитым, которые стал демонстрировать в одном из местных ресторанов. Очевидцы вызвали полицию, после чего мужчину арестовали.