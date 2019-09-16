Сексолог назвал процент измен, остающихся тайными

Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, что 95% супружеских измен остаются скрытыми. По словам эксперта, эти данные касаются как женской, так и мужской стороны.

Обычно в тайне остаются кратковременные и однократные связи, которые не оставляют особого следа. Сексолог отметил, что на таких изменах попадаются в основном те, кто не удаляет СМС. Также врач отметил, что у людей есть разное отношение к факту измены.

— Отношение к романам у людей разное. Это очень индивидуальная ситуация. Кто-то считает, что если ты два месяца спишь с коллегой и это у вас просто хороший секс и дружеское общение, то и чёрт с тобой, наслаждайся. А кто-то считает, что даже один половой акт на стороне — неприемлемо, — рассказал Полеев.

Кроме того, врач назвал несколько признаков, которые могут помочь уличить партнёра в неверности. Прежде всего роман на стороне требует времени. Даже в том случае, если адюльтер происходит с коллегой по работе. Во-вторых, люди, которые изменяют своим половинкам, стараются приодеться. Иногда лишние две минуты у зеркала могут сказать о многом. Также важно обратить внимание на задумчивое состояние партнёра: быть может, именно в этот момент он думает, не стоит ли развестись.

Сексуальное затухание в качестве причины измены доктор опроверг. По его словам, новые партнёры, наоборот, стимулируют активность.

Ранее пользователи Сети назвали основные признаки измен, объединившись под хештегом CluesTheyAreCheating.